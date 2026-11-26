Un acto espontáneo de generosidad precedió un golpe de suerte millonario en el sur de Illinois. Un hombre que mantiene su identidad bajo reserva y se presenta públicamente bajo el seudónimo "Felizmente Jubilado" ganó el premio mayor de un millón de dólares en el sorteo Lotto Million 2 del pasado 26 de octubre.

El ganador adquirió el boleto triunfador en la gasolinera Route 3 Fuel and Liquor, ubicada en 2401 Mississippi Ave. en la localidad de Sauget —establecimiento que además recibirá una bonificación de 10.000 dólares por haber vendido el billete premiado—, según confirmaron funcionarios de la Lotería de Illinois.

El gesto solidario y la jugada automática que superó a la suerte tradicional

Días antes de comprar el billete, el hombre ayudó económicamente a una persona que atravesaba un momento difícil, un gesto que incluso llevó a un testigo desconocido a elogiar su generosidad en el lugar.

"Pensé para mis adentros: 'Tal vez me pase algo bueno; se siente como una verdadera bendición'", relató el ganador a las autoridades de la lotería tras reclamar el dinero.

Curiosamente, el jugador apostó inicialmente utilizando combinaciones extraídas de galletas de la fortuna que había guardado, pero la victoria llegó mediante un boleto de selección automática (Quick Pick) que acertó exactamente los seis números sorteados: 14-18-20-21-27-31.

Tras verificar varias veces el resultado en la aplicación móvil oficial para asegurarse de que no se trataba de un error, agendó su cita en el centro de premios.

Planes de descanso: una furgoneta nueva y vacaciones en Las Vegas

Emocionado por el giro inesperado en su economía, el nuevo millonario compartió la noticia primero con un amigo íntimo.

"Se quedó totalmente atónito y no podía creerlo. Resulta que, después de todo, no necesitaba esos números de las galletas de la fortuna", bromeó ante los funcionarios.

Con el millón de dólares asegurado, el residente de la región Metro-East planea comprar una furgoneta y emprender un viaje de descanso hacia Las Vegas. "Este es el regalo perfecto para mi jubilación: por fin puedo relajarme", celebró.

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