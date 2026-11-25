La alegría de ganar un millón de dólares en la Lotería Estatal de Massachusetts duró apenas unos días para Ariel Antonio Velásquez-Morales, un inmigrante salvadoreño que terminó bajo custodia federal tras posar sonriente con un cheque gigante en redes sociales.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron al hombre la madrugada de este martes 24 de noviembre de 2026 en el barrio de East Boston luego de una breve persecución a pie registrada por las cámaras corporales de los oficiales, según confirmaron tres fuentes de la agencia a Fox News.

Una orden de deportación pendiente desde 2014

De acuerdo con los reportes oficiales citados por Fox News, Velásquez-Morales ingresó sin autorización a Estados Unidos cerca de Roma, Texas, en 2013, y mantenía activa una orden definitiva de deportación emitida en abril de 2014.

Cuando los agentes federales lo interceptaron a primera hora del martes en el mismo vecindario donde residía, el hombre intentó escapar corriendo, pero los oficiales lograron reducirlo y esposarlo rápidamente sin que se reportaran cargos penales adicionales derivados de la captura.

El boleto ganador de $10 y las reglas de la Lotería de Massachusetts

El caso ganó notoriedad pública luego de que la Lotería Estatal de Massachusetts entregara el premio el pasado 18 de noviembre y difundiera tres días después en Facebook la fotografía oficial del ganador sosteniendo el cheque ceremonial.

Velásquez-Morales adquirió el boleto instantáneo de 10 dólares del juego "$2,000,000 50X Cashword" en un comercio local de East Boston —optando por un pago único en efectivo de 650.000 dólares antes de impuestos, según registros estatales—.

La normativa de la Lotería Estatal de Massachusetts establece que cualquier persona mayor de 18 años puede comprar boletos en puntos de venta autorizados sin exigir ciudadanía ni estatus migratorio regular.

Mientras la comisión supervisora —cuyos dos de cinco miembros designa la gobernadora Maura Healey— y la oficina estatal guardan silencio ante las consultas de prensa, Velásquez-Morales permanece detenido enfrentando su proceso de expulsión del país.

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