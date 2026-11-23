El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) trasladó por vía terrestre a 17 ciudadanos cubanos desde El Paso, Texas, hacia un centro de detención en Florence, Arizona, este sábado 21 de noviembre de 2026.

El operativo trascendió mediante el relato del detenido brasileño Alex Pereira-Alves, residente de West Hollywood, quien comunicó los detalles del viaje a su amigo Jeff Markwardt y a su vecina Marna Deitch, según reportó el medio WEHOonline.

Condiciones precarias en Florence y temor a deportaciones a terceros países

De acuerdo con el testimonio telefónico recogido esa misma noche, Pereira-Alves compartió el trayecto en autobús junto a los 17 cubanos y tres migrantes africanos.

Tras permanecer más de tres meses recluido en las instalaciones de Adelanto, el ciudadano brasileño denunció que duerme sobre una esterilla en el suelo dentro del complejo de Florence.

Aunque Pereira-Alves expresó temor de que las autoridades migratorias lo deporten a Guinea Ecuatorial en lugar de Brasil —motivo por el cual su abogada, Jane Oak, ejecuta gestiones legales urgentes para garantizar su retorno al país correcto—, las fuentes aclararon que esta situación particular no confirma una orden de deportación inminente contra los migrantes cubanos que viajaron en el mismo grupo.

Cómo localizar paso a paso a un familiar bajo custodia de ICE

Ante los constantes traslados interestatales de migrantes, las familias disponen del Sistema Localizador de Detenidos en Línea de ICE (ODLS) para rastrear el paradero exacto de adultos bajo custodia federal.

La plataforma digital ofrece dos vías de búsqueda oficial: ingresar el número de extranjero (Número A) compuesto exactamente por nueve dígitos —añadiendo ceros a la izquierda si el código original tiene menos cifras— junto al país de nacimiento, o introducir nombres, apellidos compuestos exactamente como figuran en el registro migratorio, país y fecha de nacimiento.

Si la consulta en el portal no arroja ubicación —o cuando se trata de menores de 18 años excluidos del sistema público—, la guía oficial USAGov recomienda contactar directamente a una oficina regional de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) o llamar al centro penitenciario específico donde se presume que ingresó el familiar.

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