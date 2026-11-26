La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) programó jornadas de mantenimiento en el sistema de distribución eléctrica de los municipios Piar, Cedeño, Maturín y Bolívar, en el estado Monagas, para este sábado 28 de noviembre de 2026.

Las maniobras técnicas contemplan el control de vegetación en los circuitos Aragua de Maturín, Avenida y Azagua, además de la adecuación de puentes en la entrada y salida del transformador de potencia de la subestación Furrial.

Para facilitar estas intervenciones, la estatal eléctrica aplicará interrupciones temporales del servicio en franjas horarias específicas durante la mañana y el mediodía.

Los usuarios deben tomar sus previsiones según el bloque que corresponda a su localidad.

Horarios y sectores afectados en Monagas

Entre las 8:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana, la suspensión abarcará Aragua, Taguaya, Guayuta, Chaparral, Las Canoas, Los Pozos de Aragua, Aparicio, Buena Vista, Alto de Los Pérez, Pozos de Manrreza, Cerro Picao, San Félix, Guarapiche, Guatatá, Los Cardones, Pueblo Nuevo y La Llanera.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, la medida comprenderá El Corozo, Brisas del Makedonia, Romeral, La Madricera I y II, Amarilis, La Soledad, Kuwai I y II, Puerta de La Candelaria, La Candelaria, Mata Linda, Callejón La Ceiba, Las Acacias, San José, Hospital Felicia Rondón y el tramo de la vía principal de El Furrial desde Mata Linda hasta la licorería El Papaito.

Entre las 9:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, el corte programado alcanzará Azagua, la avenida Alirio Ugarte Pelayo desde Monagas Plaza hasta la Clínica de Pdvsa, el Ministerio de Ambiente, Santa Elena de Viboral, Taller Sima, Taller Tiuna y Fervenca.

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