La plataforma de financiamiento Cashea anunció el despliegue de sus promociones especiales con motivo del Black Friday, activando planes de pago de 6, 9 y 12 cuotas para sus usuarios en todo el país. De acuerdo con el comunicado oficial difundido en sus redes sociales, estos beneficios estarán disponibles desde este jueves 26 hasta el lunes 30 de noviembre.

Según las condiciones establecidas por la empresa, las opciones de financiamiento extendido aplican a una red específica de tiendas aliadas que forman parte del Club Cashea Más. Para los clientes que tengan el Nivel 5 se habilitó la modalidad de 9 cuotas con un pago inicial del 10 %, mientras que los usuarios del Nivel 6 pueden optar por planes de 9 y 12 cuotas con 0 % de inicial.

Entre los comercios participantes en esta jornada destacan cadenas de tecnología, electrodomésticos, moda, calzado y hogar, tales como Canguro, SoyTechno, Ivoo, Damasco, Shoe Box, LC Waikiki, Prime Shoes, Titanic, El Puntazo, Balú, Opticolor, entre otros.

La empresa recomendó a los compradores verificar previamente el listado de establecimientos adheridos y los montos mínimos requeridos antes de concretar sus adquisiciones.

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