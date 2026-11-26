Visitantes y habitantes de las zonas altas del Distrito Capital ya pueden inmunizarse contra la fiebre amarilla de manera gratuita en el Parque Nacional Waraira Repano. El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) habilitó un puesto de control sanitario en la estación de guardaparques de Llano Grande, según informó el despacho oficial a través de su cuenta en la red social Instagram este miércoles.

El nuevo punto de atención médica se sitúa en la explanada de Llano Grande, un sector localizado a corta distancia de la parada de vehículos rústicos de la población de Galipán. Esta instalación permite interceptar y atender directamente a quienes transitan por esta ruta turística y residencial del pulmón vegetal capitalino, informó la Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Alcance del plan nacional contra la fiebre amarilla

La apertura de esta estación en Caracas forma parte de las acciones ejecutadas dentro del Plan Nacional Juntos contra la Fiebre Amarilla. Dicha estrategia sanitaria contempla la operatividad de 166 centros de inmunización distribuidos en toda Venezuela.

De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para la Salud en su publicación de Instagram, la jornada permanecerá activa hasta el próximo 11 de diciembre.

Objetivos y grupos prioritarios

La campaña de inmunización masiva comenzó formalmente el pasado 20 de noviembre. Desde esa fecha, las autoridades sanitarias desplegaron puestos de control en parques nacionales, carreteras principales y zonas consideradas de riesgo o de alto flujo de personas.

El propósito central de este despliegue médico consiste en evitar la propagación de la enfermedad hacia los centros urbanos del país. Para lograrlo, el personal de salud enfoca la aplicación de las dosis en sectores con elevado tránsito ciudadano y en ciudadanos que presentan condiciones o requerimientos especiales de atención.

Con la activación de estas alcabalas sanitarias en áreas naturales y vías de acceso, el sistema público de salud busca garantizar el acceso directo a la vacuna sin costo alguno para la población antes del cierre de la jornada en diciembre.

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