La Delegación en Venezuela del Gobierno de Canarias, adscrita a la Dirección General de Emigración, anunció que este jueves 26 de noviembre de 2026 se efectúa la recarga correspondiente al mes de diciembre en las tarjetas de alimentos para las personas beneficiarias vinculadas a la comunidad canaria en el país.

De acuerdo con el comunicado difundido por la instancia regional, el importe a percibir por cada beneficiario de este programa de asistencia alimentaria asciende a 33.909,31 bolívares.

Detalles de la recarga y verificación

El aviso precisa que el abono corresponde al mes de diciembre y se realiza durante esta jornada del 26 de noviembre de 2026 en las tarjetas de alimentos activas.

Los beneficiarios en Venezuela pueden consultar la acreditación del monto de 33.909.31 bolívares a través de los canales habituales de verificación habilitados para el beneficio.

¿Cómo recibir el beneficio?

Para recibir las tarjetas de asistencia para alimentos y medicamentos en Venezuela, los interesados deben cumplir con una serie de pasos institucionales y requisitos obligatorios gestionados directamente por la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias.

El principal de ellos, poseer la nacionalidad española y estar administrativamente vinculado a alguna de las islas del archipiélago canario.

Además, estar debidamente inscrito en el Registro de Matrícula Consular de la Embajada o Consulado General de España en Venezuela.

Igualmente, demostrar con documentación legal la residencia efectiva, permanente y actual dentro del territorio venezolano.

Documentos solicitados para armar el expediente

Cédula de identidad venezolana y pasaporte español vigente del solicitante.

Certificado de inscripción en el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) o inscripción consular.

Justificantes de ingresos económicos, constancias de pensión (si aplica) o una declaración jurada de no percibir rentas suficientes.

En el caso específico de la tarjeta de medicamentos, se debe consignar un informe médico detallado y actualizado, junto con los recaudos o recetas que certifiquen el tratamiento farmacológico requerido.

Pasos para realizar la solicitud

El Gobierno de Canarias abre períodos específicos a lo largo del año para la recepción de nuevas solicitudes. Los anuncios oficiales se publican a través de las plataformas informativas de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela. El interesado debe ingresar al portal web oficial de la Delegación o comunicarse con los canales de atención autorizados para agendar una cita presencial. Los documentos deben consignarse de manera presencial en la sede principal de la Delegación del Gobierno de Canarias en Caracas, o bien en las oficinas viceconsulares y entidades luso-canarias autorizadas que operan en las diferentes regiones del interior del país.

Una vez recibido el expediente, la Dirección General de Emigración evalúa el caso. De resultar aprobado, el ciudadano es incorporado al censo de beneficiarios y se le convoca para la entrega física de la tarjeta.

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