Tiendas Daka anunció el inicio de su jornada promocional de Black Friday a partir de este jueves 26 de noviembre a las 12:00 p.m., extendiéndose hasta el domingo 29 del mismo mes. Según la información difundida por la cadena nacional a través de sus plataformas digitales, la campaña contempla ofertas en más de 1.000 artículos

Como parte de las condiciones establecidas para el evento, la empresa informó sobre la aplicación de una rebaja en el monto de la inicial y la opción de financiar compras hasta en 6 cuotas en todos los niveles de la plataforma Cashea.

Asimismo, el comercio comunicó que mantendrá un horario extendido hasta las 10:00 p. m. durante las jornadas de jueves y viernes para facilitar la atención al público durante el desarrollo de la promoción.

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