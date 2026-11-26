Esta disposición surge de la Sección 17 de la Ley de Sesión 2026-46 (House Bill 1094), aprobada por la Asamblea General de Carolina del Norte (ncleg.gov).

También se apoya en referencias normativas y viales del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT), en resúmenes legislativos de la Escuela de Gobierno de UNC (UNC School of Government) y en reportes de medios locales.

¿Qué cambia exactamente en las vías del estado?

Hasta ahora, los conductores se regían por los límites generales establecidos en el estatuto estatal G.S. 20-141: 35 mph dentro de los límites municipales y 55 mph fuera de ellos, salvo que hubiera otra señalización.

Con la nueva regla, que entra en vigor el 1 de diciembre de 2026, no se podrá circular a más de 25 mph en dos casos concretos:

Caminos sin pavimentar: Incluye vías de tierra o grava que no tienen una superficie asfaltada o pavimentada.

Carreteras sin línea central: Se refiere a tramos sin una marca pintada en el centro que separe los sentidos de circulación.

Si una vía de estas características tiene una señal oficial que establece un límite distinto, los conductores deberán respetar el indicado en el letrero.

El cambio no exige que el NCDOT ni los municipios instalen automáticamente señales nuevas en todos los tramos afectados.

Impacto en zonas rurales, municipios y otros cambios de diciembre

La reducción a 25 mph tendrá un efecto especialmente marcado en las zonas rurales y montañosas del oeste de Carolina del Norte, donde son comunes los caminos vecinales angostos, de grava y sin línea central pintada.

La Ley de Sesión 2026-46 también autoriza a la ciudad de Durham a establecer un límite de 25 mph en las calles de un área designada.

Además, modifica las reglas sobre dispositivos personales de entrega y las ordenanzas locales relativas al uso de casco por parte de menores de 18 años que circulan en bicicletas eléctricas de Clase 1 y Clase 2.

Tipo de vía o regla en Carolina del Norte Límite o norma vigente desde el 1 de diciembre de 2026 Fuente de referencia Vías sin pavimentar o sin línea central Máximo predeterminado de 25 mph (salvo señal distinta) Asamblea General de NC (S.L. 2026-46 / HB 1094) Calles dentro de límites municipales 35 mph predeterminadas, salvo excepción o señal NCDOT / G.S. 20-141 Vías fuera de límites municipales 55 mph predeterminadas (salvo vías sin pavimentar/sin línea central o señal) NCDOT / G.S. 20-141 Instalación de nuevas señales No obligatoria por este cambio automático del límite La Noticia / S.L. 2026-46

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