Miles de familias celebran este jueves 26 de noviembre el Día de Acción de Gracias en Chicago, con actividades gratuitas, propuestas al aire libre y horarios especiales. La organización oficial del desfile —que publica información en Chiparade.com— y el sitio web de la Ciudad de Chicago confirman cambios importantes que alteran la rutina habitual del feriado.

El desfile de Acción de Gracias comienza antes por primera vez en 92 años

Los organizadores del 92.º Chicago Thanksgiving Parade adelantan una hora el comienzo de la marcha. Según la información oficial de Chiparade.com y Chicago.gov, los contingentes partirán a las 7:45 a. m. desde State Street e Ida B. Wells Drive y avanzarán hacia el norte hasta Randolph Street.

El exesquinero de los Chicago Bears Charles “Peanut” Tillman será el gran mariscal de la jornada. También habrá 16 globos gigantes, más de 1,400 músicos de bandas escolares y una nueva carroza de Santa Claus.

Ver el desfile desde las aceras es gratis; la transmisión en vivo podrá seguirse por CBS Chicago y plataformas digitales, de 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Actividades al aire libre y espacios para toda la familia

Para quienes quieran moverse después del desayuno festivo, Turkey Trot Chicago comienza a las 9:00 a. m. en Fullerton Parkway y Cannon Drive, en Lincoln Park, con recorridos de 5K y 8K.

Más tarde, la pista Maggie Daley Ice Skating Ribbon ofrecerá tres turnos: de 8:00 a 10:00 a. m., de 11:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 a 4:00 p. m. Es necesario reservar con anticipación, según reportes locales de N+ Univision y guías de temporada.

Quienes prefieran evitar el frío o disfrutar de las plantas de temporada pueden visitar los conservatorios Garfield Park y Lincoln Park, que abrirán durante el feriado.

Consejos prácticos para evitar contratiempos durante Acción de Gracias

Lleguen temprano al centro: El desfile empieza antes que en años anteriores, así que es buena idea acordar con anticipación un punto de encuentro en alguna calle transversal de State Street.

Revisen las reservas y el clima: Para patinar en el Maggie Daley Ribbon se necesita reservar un turno. Además, el pronóstico de la mañana anticipa que podría caer una lluvia ligera o nieve en la zona.

Planifiquen el resto del fin de semana: Atracciones como los árboles y las luces de los zoológicos, así como los paseos festivos en transporte público, reanudan o amplían sus actividades desde el viernes 27 de noviembre.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube