Las familias de Texas tienen varias opciones para recibir despensas y alimentos gratuitos durante el fin de semana posterior al Día de Acción de Gracias, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026.

Bancos regionales de alimentos, iglesias y redes comunitarias seguirán ofreciendo ayuda, aunque algunos tendrán horarios especiales o cierres parciales por el feriado nacional.

La disponibilidad dependerá de cada zona metropolitana. En Houston habrá entregas presenciales y con cita previa, mientras que las principales redes del norte y sur del estado adaptarán sus servicios por el cierre de mes.

Calendario de alimentos gratis en Houston (27 y 28 de noviembre)

Según el calendario oficial del Houston Food Bank y los avisos comunitarios de Christ’s Church, los residentes del área metropolitana de Houston podrán acudir a tres puntos principales el viernes y el sábado:

Viernes 27 de noviembre — Houston Food Bank East Branch (535 Portwall St.): Atiende de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en sus instalaciones principales del este de la ciudad.

Sábado 28 de noviembre — Christ’s Church (1401 Bay Area Blvd.): Inicia la entrega desde las 9:00 a. m. en modalidad de autoservicio desde los vehículos (drive-thru). Esta jornada opera por orden de llegada hasta agotar existencias y no exige presentar identificación oficial.

Sábado 28 de noviembre — Houston Food Bank Community Resource Center: Funciona de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. mediante el mercado Food For Change. El portal oficial del Houston Food Bank especifica que esta sede atiende exclusivamente a participantes inscritos que cuenten con una cita programada y cumplan con los requisitos de código postal de la zona.

Situación y puntos de ayuda en Dallas y San Antonio

En el norte del estado, el North Texas Food Bank (NTFB) informó en su portal oficial que sus oficinas administrativas y su centro de donaciones permanecerán cerrados desde el jueves 26 hasta el domingo 29 de noviembre por el receso de Acción de Gracias.

Las actividades habituales se reanudarán el lunes 30. Por otro lado, el calendario móvil de Catholic Charities Dallas no incluye operativos masivos adicionales para este fin de semana.

Por ello, los organizadores recomiendan confirmar directamente si las despensas parroquiales y vecinales están disponibles antes de trasladarse.

En San Antonio, el banco de alimentos señaló en su sitio web institucional que sus oficinas estarán cerradas el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, y que retomará la atención habitual el sábado 28.

De acuerdo con los registros de FreshTrak y la agenda oficial de la entidad, esa mañana se realizarán jornadas de despensa en la acera (Curbside Pantry) para residentes de códigos postales elegibles. También está disponible la línea telefónica de orientación comunitaria, en el 210-337-3663.

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