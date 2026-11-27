Más de 160 parques estatales en Estados Unidos (EEUU) abren sus puertas sin costo este viernes 27 de noviembre de 2026 con motivo del Black Friday, mediante iniciativas como Fresh Air Friday y Opt Outside que promueven las actividades al aire libre durante el fin de semana de Acción de Gracias.

La medida exime el pago de tarifas de entrada y permisos vehiculares diarios en las reservas participantes durante toda la jornada, mientras que los servicios adicionales como campamentos o alquiler de equipos mantienen sus tarifas habituales, según los reportes oficiales de los organismos estatales.

Estados con entrada gratuita y dónde habrá nieve hoy

En Minnesota, el Departamento de Recursos Naturales habilita el acceso libre a sus 75 parques estatales y áreas recreativas bajo la jornada Free Park Day, con propuestas como caminatas guiadas por naturalistas en Minneopa State Park y observación de aves en Wild River State Park.

Por su parte, Carolina del Sur libera la entrada a sus 47 parques estatales mediante la iniciativa Opt Outside SC, incluidos destinos como Table Rock, Paris Mountain y Myrtle Beach State Park, además de entregar calcomanías conmemorativas de Black Friday 2026 hasta las 5:00 p. m. en sedes seleccionadas y organizar recorridos guiados.

En Colorado, el programa Fresh Air Friday permite el acceso sin registro previo a sus 43 parques estatales —entre ellos Cherry Creek, Chatfield y Roxborough— desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., con un 25 % de descuento en artículos de recuerdo en centros de visitantes hasta el próximo lunes.

A estos estados se suma Indiana, que ofrece entrada gratuita en todas las propiedades administradas por su Departamento de Recursos Naturales durante este viernes.

En el apartado meteorológico, Minnesota e Indiana presentan una jornada tranquila y seca, y Carolina del Sur registra un día soleado con temperaturas cercanas a los 15 °C tras el paso del sistema frontal de ayer en la costa este.

En cambio, la nieve de hoy se concentra en Colorado, donde el ingreso de un frente frío del Pacífico dejará acumulaciones de entre 20 y 40 centímetros y ráfagas de viento desde esta tarde en las zonas montañosas del norte y centro del estado, por lo que las autoridades piden revisar las condiciones de carreteras y senderos o preferir parques en zonas bajas cerca de Denver y Colorado Springs.

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