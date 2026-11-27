La actualización definitiva de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) sobre el crucero Caribbean Princess dejó un dato relevante más allá del regreso del barco a Fort Lauderdale el pasado lunes 23 de noviembre.

Se trata de la magnitud del contagio casi duplicó los reportes preliminares y consolidó este episodio como el mayor brote gastrointestinal registrado en un barco de Princess Cruises durante 2026.

Cuando el Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP) hizo público el incidente por primera vez el 17 de noviembre -dos días después de recibir la notificación oficial de la naviera-, el registro contabilizaba 148 enfermos (134 pasajeros y 14 tripulantes) bajo investigación por un patógeno entonces desconocido.

Tras el análisis de laboratorio de muestras recolectadas a bordo y el cierre del itinerario de 12 noches (viaje B638) por el Caribe y el Canal de Panamá, los CDC confirmaron que se trató de norovirus y elevaron el balance final a 268 personas afectadas: 233 pasajeros (el 7.9 %, equivalente a casi uno de cada 12 viajeros a bordo) y 35 miembros de la tripulación (el 3.1 %).

Lo que cambia tras el desembarque: inspección de campo y antecedentes

A diferencia de otros incidentes en los que la autoridad sanitaria únicamente recopila los reportes enviados por la tripulación, el informe actualizado del VSP confirma que personal de los CDC realizó una respuesta de campo directamente a bordo tras el atraque en Port Everglades para llevar a cabo una evaluación ambiental e investigar el origen de la propagación.

El análisis del caso abre tres puntos de atención para viajeros y autoridades marítimas:

Reincidencia en la misma embarcación: el Caribbean Princess ya había sufrido otro brote de norovirus entre el 28 de abril y el 11 de mayo de este año, cuando 160 personas (145 pasajeros y 15 tripulantes) enfermaron en una travesía anterior.

el Caribbean Princess ya había sufrido otro brote de norovirus entre el 28 de abril y el 11 de mayo de este año, cuando 160 personas (145 pasajeros y 15 tripulantes) enfermaron en una travesía anterior. Cuatro brotes de la naviera en 2026: con este episodio, Princess Cruises acumula cuatro de los brotes gastrointestinales públicos registrados por los CDC en lo que va de 2026, todos provocados por norovirus.

Además, el caso del Caribbean Princess interrumpió un período de cuatro meses sin reportes públicos de este tipo en la base de datos del VSP desde julio.

Sin cambios en la operación comercial: pese al aumento progresivo de casos durante el recorrido -que incluyó escalas en Aruba, Colombia, tránsito parcial por el Canal de Panamá con parada en Colón, Costa Rica y Gran Caimán-, el itinerario no fue alterado.

La naviera indicó que los cuadros fueron leves y el barco zarpó nuevamente desde Fort Lauderdale ese mismo 23 de noviembre.

Embarcación Fechas del viaje (2026) Total de afectados Pasajeros enfermos Tripulantes enfermos Patógeno Caribbean Princess (viaje B638) 11 al 23 de noviembre 268 233 de 2.936 (7.9 %) 35 de 1.132 (3.1 %) Norovirus Ruby Princess 12 de junio al 2 de julio 132 — — Norovirus Caribbean Princess 28 de abril al 11 de mayo 160 145 de 3.116 (4.7 %) 15 de 1.131 (1.3 %) Norovirus Star Princess 7 al 14 de marzo 193 141 de 4.307 (3.3 %) 52 de 1.561 (3.3 %) Norovirus

Cómo funcionan las alertas de los CDC y qué deben revisar los próximos pasajeros

El sistema de vigilancia sanitaria de Estados Unidos exige por normativa que las líneas de cruceros notifiquen al VSP cuando al menos el 2% de los pasajeros o de la tripulación presenta síntomas gastrointestinales agudos (tres o más deposiciones líquidas en 24 horas, o vómitos acompañados de diarrea, dolor abdominal, cefalea, dolor muscular o fiebre).

Cuando la cifra alcanza o supera el 3%, los CDC publican el brote de forma abierta.

Para quienes tienen reservas próximas desde puertos de Florida o el Caribe, los protocolos sanitarios establecen medidas concretas:

Verificación previa al embarque: los pasajeros con reservas en salidas posteriores tras un brote suelen encontrar estaciones adicionales de lavado de manos y servicio asistido por personal en los bufés para evitar la manipulación compartida de pinzas y utensilios. Higiene efectiva contra el norovirus: a diferencia de otros virus respiratorios, el norovirus resiste los desinfectantes de manos a base de alcohol.

Los CDC insisten en el lavado frecuente con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de comer y después de usar el baño o tocar pasamanos y botones de ascensor.

Consulta de historial sanitario: antes de viajar, cualquier pasajero puede verificar el historial de inspecciones y brotes recientes de su embarcación en el portal oficial del Vessel Sanitation Program de los CDC, donde se publican tanto los conteos finales como las acciones correctivas aplicadas a bordo.

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