Redes criminales en EE. UU. vacían las tarjetas navideñas de regalo directamente en los exhibidores comerciales al sustraer sus códigos de seguridad antes de que los clientes las paguen en caja.

Así lo alertó la Comisión Federal de Comercio (FTC). Los delincuentes desprenden los sellos protectores o raspan el reverso para copiar el número de serie y el PIN.

Esto les permite monitorear el sistema y drenar los fondos apenas el comprador activa el saldo, según detalla el portal UnoTV.

Este esquema de manipulación en lote golpea uno de los artículos más demandados de la temporada navideña, el cual ocupa el segundo lugar de preferencia con 39 % detrás de la ropa y los accesorios (45 %), según cifras de la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

Cómo evitarlo

Para bloquear el fraude, la agencia federal recomienda inspeccionar el empaque antes de pagar, descartar ejemplares con sellos levantados o códigos visibles y utilizar una tarjeta de crédito como método de pago para respaldar posibles reclamos.

Además, aconseja fotografiar el plástico y conservar el recibo original para gestionar reembolsos directos ante la empresa emisora en caso de robo de fondos.

De forma paralela, la autoridad recuerda que ningún organismo oficial como el IRS, el Seguro Social o empresas de servicios públicos exige pagos mediante tarjetas de regalo bajo presión telefónica, por lo que cualquier solicitud de este tipo constituye una estafa inmediata.

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