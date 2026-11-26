El expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama sorprendieron este miércoles a los trabajadores y voluntarios de Dion’s Chicago Dream, un banco de alimentos del suroeste de Chicago.

La pareja se sumó sin previo aviso a la jornada de empaque de productos frescos destinados a familias necesitadas antes del Día de Acción de Gracias.

Según informaron el Chicago Sun-Times y la cadena local CBS Chicago, los Obama llegaron cerca de las 11:50 a. m. a las instalaciones de la organización sin fines de lucro, en el vecindario de Chicago Lawn.

Durante unos 25 minutos, llenaron cajas de cartón con frutas y verduras junto al personal y ayudaron a colocarlas en un congelador para su distribución inmediata.

Una visita inesperada para el equipo

Dion Dawson, fundador y director ejecutivo de la organización, veterano de la Marina de Estados Unidos y reconocido como Héroe de CNN, contó a medios locales que se enteró de la visita apenas una hora antes de que llegaran los Obama.

Trabajo mano a mano: Barack Obama pidió que los pusieran a trabajar enseguida y elogió el modelo de la organización, que combina la entrega gratuita de alimentos nutritivos con empleos remunerados para residentes de la zona.

Compromiso con la nutrición: El expresidente señaló que el acceso a comida saludable siempre ha sido importante para Michelle Obama.

Entre bromas sobre los ruidos que hacen al masticar y el ajetreo del almacén, la pareja compartió un rato con los empleados.

Impacto comunitario: Dion’s Chicago Dream busca combatir la inseguridad alimentaria en los barrios del sur y el oeste de Chicago. Cada semana entrega cajas de productos frescos directamente en los hogares.

Dawson dijo que muchas familias recibirán esta semana cajas empacadas por el expresidente y la exprimera dama.

Saludos y buenos deseos cerca del centro

Cuando se supo que la pareja estaba en el barrio, varios vecinos y transeúntes se acercaron a las afueras del recinto para verlos.

Antes de irse, Barack Obama se detuvo a saludar a quienes se habían reunido allí y a desearles un feliz Día de Acción de Gracias.

Además, Obama publicó en sus cuentas oficiales de YouTube y redes sociales un video de la jornada. En él, agradeció el trabajo del equipo de Dion’s Chicago Dream y felicitó a las familias que celebran la festividad.

Un portavoz de la Fundación Obama confirmó a la emisora pública WBEZ Chicago que la pareja se quedará en la ciudad para celebrar Thanksgiving en familia.

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