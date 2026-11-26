Al menos 328 vuelos dentro, hacia o desde Estados Unidos sufrieron cancelaciones durante las primeras horas de este jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, junto con 213 demoras iniciales reportadas por el rastreador FlightAware.

El colapso aéreo, calificado por CNN como el peor arranque festivo en años, ocurre mientras sistemas de tormentas azotan simultáneamente la Costa Este y la Costa Oeste, acumulándose sobre los estragos del miércoles, jornada que dejó más de 6.000 vuelos retrasados y casi 150 cancelados.

Récord de tráfico aéreo en 16 años y colapso en terminales clave

La presión operativa comenzó desde el martes, día que registró 52.000 operaciones aéreas —el mayor volumen diario en 16 años—, según confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El funcionario precisó que el clima provocó el 50,5 % de las demoras con un promedio de espera de 32,4 minutos, pero advirtió que las grandes tormentas costeras en el Atlántico Medio y el Noreste complicarán el resto de la semana.

La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió alertas para los aeropuertos del Noreste, mientras la TSA estima revisar a 17,6 millones de pasajeros entre el 24 y el 30 de noviembre.

Entre las terminales más golpeadas figura el Aeropuerto Internacional de Miami, donde los viajeros enfrentaron esperas de hasta 81 minutos en seguridad el miércoles por la mañana tras un incidente en pista con un avión de carga.

En la Costa Oeste, Los Ángeles (LAX), San Francisco y Seattle-Tacoma lideran los reportes matutinos de retrasos, mientras Atlanta proyecta el mayor flujo de pasajeros del jueves.

Esta crisis climática llega tras semanas de fallas tecnológicas que incluyeron una paralización nacional de la FAA el 13 de noviembre —con más de 12.400 cancelaciones— y una interrupción puntual en Chicago O’Hare el martes.

Exenciones de aerolíneas, reembolsos obligatorios y el truco de las 9:00 a. m.

Frente al temporal, American Airlines, Delta, United y Southwest activaron exenciones para reprogramar vuelos sin penalización hasta el 28 o 29 de noviembre (y hasta 14 días en el caso de Southwest).

Además, el Departamento de Transporte recuerda que toda cancelación otorga derecho legal a un reembolso completo y automático en un plazo máximo de 20 días, aplicándose también ante demoras superiores a tres horas en rutas domésticas o seis en internacionales.

Para evitar retrasos, analistas de Hopper y el experto Gary Leff recomiendan reservar vuelos antes de las 8:00 a. m., ya que las aeronaves pernoctan en terminal y las tripulaciones inician sin demoras acumuladas; después de las 9:00 a. m., la probabilidad de atraso se duplica.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube