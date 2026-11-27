La Policía del Capitolio de Estados Unidos y la Oficina del Sheriff de Miami-Dade capturaron a Stephen Nowoczynski, de 44 años, tras rastrear una serie de amenazas de muerte y ataques antisemitas dirigidos contra el congresista republicano Carlos A. Giménez y su nieta en la red social X.

Los detectives vincularon al sospechoso con el perfil “Steve Nowa”, desde donde publicó intimidaciones explícitas entre las 18:45 y las 19:49 del 15 de octubre, incluyendo advertencias de mutilar el rostro del legislador y secuestrar o agredir a la menor.

Confesión

Tras su detención cerca de su vivienda en el noroeste de Miami-Dade, Nowoczynski confesó la autoría de los textos e ingresó al Centro Correccional Turner Guilford Knight bajo dos cargos graves por amenazas escritas de muerte o lesiones corporales.

Durante la audiencia judicial celebrada el miércoles, el tribunal impuso una fianza total de $20 000 ($10 000 por cada delito imputado) y prohibió cualquier acercamiento a las víctimas, según detalla Infobae.

Cargos

También se ordenó arresto domiciliario de nivel 3 con monitoreo GPS en caso de que logre cubrir el monto, aunque su defensa alegó falta de solvencia económica.

El representante por el distrito 28 de Florida (único congresista en funciones nacido en Cuba y exbombero de carrera) agradeció la rápida coordinación entre las agencias federales y locales.

Resaltó la actuación al tiempo que rechazó cualquier manifestación de violencia política en un contexto marcado por el incremento de alertas de seguridad contra funcionarios públicos en el país.

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