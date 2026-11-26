Una placa de hielo oculta bajo la nieve provocó la caída fatal de Guillermo Batres, un experimentado montañista de 44 años, mientras intentaba rescatar a su hijo adolescente en el monte Baden-Powell, al noreste de Los Ángeles.

El accidente ocurrió en una empinada ladera norte de esta cumbre de 2 865 metros, donde las temperaturas nocturnas congelan la superficie derretida durante el día y transforman un sendero habitual en una trampa técnica.

La caída

Sebastián, de 14 años, resbaló durante el ascenso y logró sujetarse a un árbol, pero su padre perdió el equilibrio al pisar el hielo y cayó unos 150 metros por el barranco, según confirmó el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

El teléfono celular de Batres registró los instantes previos al impacto, cuando ambos sonreían ante la cámara antes de que el grito de advertencia del padre interrumpiera la grabación, según detalla Infobae.

Ayuda

Dos excursionistas auxiliaron al menor con crampones para descender a una zona segura, mientras un helicóptero de rescate recuperó el cuerpo de la víctima a las 11:05 de la mañana tras confirmarse su fallecimiento por traumatismos.

Esta tragedia coincide con otra muerte por caída registrada el mismo día en las cercanas Montañas de San Gabriel, un doble episodio que subraya los riesgos extremos del senderismo invernal en el sur de California cuando los visitantes carecen de equipo de tracción especializado.

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