El grito de advertencia de una auxiliar de vuelo rompió la calma nocturna durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre —en plena semana de Acción de Gracias— a bordo del vuelo 1494 de American Airlines que cubría la ruta entre San Diego y Chicago.

Un pasajero abandonó repentinamente su asiento, avanzó hacia la parte delantera de la aeronave e intentó manipular una salida de emergencia mientras ignoraba las órdenes de la tripulación.

Ante la gravedad del incidente, los pilotos declararon una amenaza de Nivel 3 y desviaron el avión hacia el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, donde aterrizó de emergencia cerca de la 1:00 a. m. tras sobrevolar la frontera entre California y Arizona.

Forcejeo en cabina, precintos y evaluación médica

La intervención dentro del avión ocurrió en cuestión de segundos. Pasajeros y sobrecargos se abalanzaron sobre el individuo para reducirlo en el suelo, inmovilizando sus brazos con precintos plásticos y asegurando sus piernas con cinta adhesiva hasta tomar tierra.

Sean Bennett, testigo a bordo que grabó el forcejeo, destacó ante ABC7 Chicago la velocidad de reacción de los viajeros y el temple ejemplar de las auxiliares para mantener el orden mientras la mayoría dormía.

Al tocar pista en Phoenix, agentes policiales abordaron la aeronave para retirar al hombre, quien sufrió una lesión leve y recibió atención hospitalaria para su evaluación.

Aunque las autoridades locales indicaron que no lo arrestaron inicialmente y reservaron su identidad, notificaron de inmediato al FBI, agencia que revisa los informes policiales para determinar posibles cargos federales.

Tras desembarcar al pasajero y completar revisiones operativas, el vuelo retomó su trayecto hacia Chicago O’Hare alrededor de las 5:52 a. m., llegando con varias horas de demora.

Multas de hasta $43.658 y más de 1.500 incidentes en 2026

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó a Fox News la apertura de una investigación oficial y recordó que las aerolíneas estadounidenses ya acumulan más de 1.500 reportes de pasajeros indisciplinados en lo que va de 2026.

Quienes agredan, amenacen o interfieran con la tripulación enfrentan sanciones civiles de hasta 43.658 dólares por infracción, además de procesos penales federales que podrían agravarse si la fiscalía decide imputar al involucrado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube