El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Miami emitió una vigilancia de inundaciones para los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Se espera que un nuevo sistema de tormentas deje lluvias intensas en el sur de Florida justo antes del Día de Acción de Gracias.

Según los informes oficiales del NWS citados por medios locales como CiberCuba, Cuba en Miami y Plantation Now, la vigilancia estará vigente desde la noche de este martes 24 de noviembre hasta la madrugada del jueves 26, día de Thanksgiving.

¿Cuánta lluvia se espera y por qué hay tanto riesgo en Florida?

Los meteorólogos del NWS prevén entre 1 y 3 pulgadas de lluvia en gran parte de la región. Sin embargo, en el escenario más severo, podrían caer entre 4 y 6 pulgadas en algunos puntos aislados de las zonas metropolitanas y costeras.

El riesgo es elevado porque el suelo ya está extremadamente saturado. De acuerdo con las mediciones del NWS, en algunas zonas de Broward y Palm Beach llovió entre un 400 % y un 600 % más de lo habitual durante los últimos 30 días.

Las tormentas de la semana pasada dejaron más de 12 pulgadas de lluvia en ciudades como Hollywood, Plantation y Davie, así que el terreno tiene muy poca capacidad para absorber más agua.

También preocupan las mareas rey (king tides). El NWS advierte que la subida del nivel del mar dificultará el drenaje del agua de lluvia hacia el océano durante la marea alta del miércoles por la mañana.

Esto podría provocar inundaciones costeras de leves a moderadas y anegamientos repentinos en calles y zonas bajas.

Impacto en los viajes de Thanksgiving y recomendaciones oficiales

El miércoles podría ser el día más complicado para quienes viajen por carretera o avión.

Como se espera que este feriado registre uno de los mayores movimientos de pasajeros en la historia del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), las autoridades recomiendan consultar el estado del vuelo con la aerolínea antes de salir y reservar tiempo adicional para llegar a la terminal.

Las autoridades locales y los equipos de emergencia también aconsejan a los residentes:

Evitar conducir por calles inundadas: El agua puede ocultar escombros, cables eléctricos caídos y desniveles. Incluso unos pocos centímetros de corriente pueden arrastrar un vehículo.

El agua puede ocultar escombros, cables eléctricos caídos y desniveles. Incluso unos pocos centímetros de corriente pueden arrastrar un vehículo. Mantener limpios los desagües: Si es seguro, retirar hojas y otros residuos de las alcantarillas cercanas a las viviendas.

Si es seguro, retirar hojas y otros residuos de las alcantarillas cercanas a las viviendas. Seguir las alertas oficiales: Consultar las actualizaciones del NWS Miami en tiempo real, especialmente si la vigilancia se convierte en un aviso de inundación repentina.

Mejora del tiempo para el Día de Acción de Gracias en Florida

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional trae buenas noticias para las reuniones familiares: el sistema de baja presión se desplazará hacia el este durante la madrugada del jueves y dejará paso a una masa de aire más seco.

El jueves 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el sur de Florida tendrá cielos mayormente soleados, máximas cercanas a los 80 °F (26 °C) y buen tiempo durante todo el fin de semana festivo.

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