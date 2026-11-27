Las autoridades sanitarias y judiciales de Florida restringieron de emergencia las facultades del ginecólogo Sylvester Braithwaite y solicitaron la revocación definitiva de su licencia profesional tras acusarlo de realizar al menos 149 abortos ilegales en North Miami Beach.

El fiscal general del estado, James Uthmeier, informó el martes que reportes preliminares del sector salud atribuyen al director de la clínica Women & Teens Healthcare estas intervenciones.

Las mismas se habrían realizado entre junio de 2024 y septiembre de 2026, una cifra que podría escalar hasta 180 casos bajo la Ley de Protección del Latido Cardíaco.

El caso

Aunque la medida oficial firmada ese mismo día por el cirujano general Joseph Ladapo bloquea únicamente los abortos electivos, el fiscal advirtió que cada infracción constituye un delito grave de tercer grado castigado con hasta cinco años de prisión.

La medida, sin embargo, deja activa la licencia para consultas generales tras detectar más de 50 procedimientos irregulares entre junio y septiembre de 2026, según detalla Infobae.

La legislación vigente en Florida prohíbe la interrupción del embarazo después de las seis semanas de gestación.

Esto salvo excepciones estrictas que exigen certificaciones médicas por escrito ante riesgo vital, deterioro físico irreversible o anomalías fetales letales antes del tercer trimestre.

Casos particulares

Para casos de violación, incesto o trata de personas, la norma amplía el margen hasta las 15 semanas siempre que exista respaldo documental como denuncias policiales o historias clínicas, además de exigir una espera de 24 horas, ecografía previa y la entrega presencial de medicamentos.

Mientras un panel de causa probable de la Junta de Medicina evalúa la queja administrativa sin que figuren cargos penales públicos en las bases judiciales de Miami-Dade, tanto Braithwaite como su clínica mantienen silencio ante los señalamientos.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube