El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este jueves una «investigación inmediata» en la Oficina de Análisis Económico (BEA) por ajustar al alza el producto interior bruto (PIB) después de las elecciones de medio mandato.

El mandatario afirmó en su red Truth Social que los datos preliminares difundidos antes de los comicios del 3 de noviembre resultaron «falsos». En esa jornada electoral, los demócratas recuperaron las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado ante el malestar de los votantes con la economía.

Las declaraciones del jefe de Estado, las cifras revisadas y los antecedentes institucionales fueron difundidos en Truth Social y según datos de los informes oficiales de la Oficina de Análisis Económico. El texto recoge también el historial previo de cuestionamientos de Trump a las agencias estadísticas federales.

La BEA corrigió al alza sus cálculos de la víspera al reportar que el PIB avanzó 1,1 % entre julio y septiembre de 2026 frente al segundo trimestre, y creció 4,3 % a ritmo anualizado. Estas cifras superan en tres y nueve décimas, respectivamente, la primera estimación del 29 de octubre, que ubicó el crecimiento anualizado en 3,4 %.

¿Qué argumentos y antecedentes rodean la petición de Trump contra la BEA?

Acusación de error intencionado: Trump preguntó por qué no difundieron el dato correcto antes de los comicios y calificó la diferencia como un «error masivo e intencionado» más allá de una falla menor.

Trump preguntó por qué no difundieron el dato correcto antes de los comicios y calificó la diferencia como un «error masivo e intencionado» más allá de una falla menor. Defensa de su gestión económica: El mandatario sostuvo que la economía bajo su administración marcha mucho mejor de lo que indicaban los reportes previos al pasar de 3,4 % a 4,3 %.

El mandatario sostuvo que la economía bajo su administración marcha mucho mejor de lo que indicaban los reportes previos al pasar de 3,4 % a 4,3 %. Antecedente en la Oficina de Estadísticas Laborales: En agosto de 2025, Trump destituyó a la comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, tras un informe laboral débil y revisiones a la baja.

En agosto de 2025, Trump destituyó a la comisionada de la BLS, Erika McEntarfer, tras un informe laboral débil y revisiones a la baja. Práctica estadística habitual: Las agencias económicas del gobierno federal revisan de forma rutinaria sus indicadores macroeconómicos luego de publicar las lecturas preliminares.

El reclamo presidencial reaviva la tensión política sobre la divulgación de estadísticas oficiales en Estados Unidos tras el revés legislativo del oficialismo en noviembre.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube