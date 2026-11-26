Aerolíneas Estelar incorporó a su flota operativa un avión Airbus modelo A330-300, matrícula EC-OTK, bautizado con el nombre de «Venezuela», con el objetivo de reforzar su conectividad aérea hacia Madrid, España, alcanzando un total de cuatro frecuencias semanales.

La compañía venezolana precisó que la aeronave será operada en alianza con la aerolínea española Privilege Style —especializada en arrendamiento aéreo bajo modalidad wet lease—, una estrategia destinada a responder al sostenido incremento en la demanda de boletos entre territorio venezolano y español.

Nuevos itinerarios hacia Valencia y Caracas

El despliegue operativo del nuevo equipo de fuselaje ancho se divide en dos rutas estratégicas desde la capital española:

Ruta Madrid – Valencia: El Airbus A330-300 realizó este jueves 26 de noviembre su vuelo inaugural operando los tramos ES896 (Madrid–Valencia) y ES897 (Valencia–Madrid), con aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena del estado Carabobo.

Ruta Madrid – Caracas: A partir del próximo sábado 5 de diciembre, la aeronave cubrirá los vuelos ES894 (Madrid–Caracas) y ES895 (Caracas–Madrid), operando desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

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