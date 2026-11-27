El inicio de las jornadas de descuentos del Black Friday, este viernes 27 de noviembre de 2026, impulsa el flujo de compradores que viajan hacia ciudades fronterizas de Estados Unidos (EEUU), como Laredo, McAllen, El Paso o San Diego, en busca de ofertas en tecnología y electrodomésticos.

Sin embargo, para quienes planean regresar a territorio mexicano por vía terrestre, aérea o marítima con un televisor nuevo, el ahorro en tienda puede reducirse si no se consideran las disposiciones fiscales de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) vigentes en 2026, las pantallas de televisión no forman parte de la lista de artículos exentos bajo el concepto de equipaje personal.

Por ello, su ingreso al país se rige estrictamente por el límite económico de la franquicia fiscal asignada a cada viajero.

El límite de los 500 dólares: cómo funciona la franquicia vigente

Según la normativa vigente de la ANAM, los pasajeros que ingresan a México cuentan con una franquicia de 500 dólares por persona tanto por vía terrestre como por vía aérea o marítima, independientemente de la época del año.

Aunque en redes y guías desactualizadas aún se menciona el antiguo tope terrestre de 300 dólares fuera de temporadas vacacionales, ese monto ya no rige para el pasajero general; en cambio, a los residentes de la franja o región fronteriza les aplica un límite diario de 150 dólares (salvo en periodos específicos del programa Héroes Paisanos cuando se habilitan condiciones particulares para traslados desde la franja hacia el interior).

Para evitar el pago de contribuciones al cruzar una televisión nueva, se deben cumplir tres condiciones fundamentales:

No rebasar el tope individual: el costo del televisor, sumado al resto de los artículos nuevos que no sean equipaje personal, debe ser igual o inferior a 500 dólares.

el costo del televisor, sumado al resto de los artículos nuevos que no sean equipaje personal, debe ser igual o inferior a 500 dólares. Acreditar el valor real: es obligatorio presentar el recibo, nota de venta o factura comercial emitida por la tienda en EEUU.

Si el pasajero no cuenta con comprobante, el personal de la aduana tiene la facultad de determinar el valor de la mercancía mediante tabuladores oficiales.

No dividir el valor de un mismo artículo: aunque las franquicias de los integrantes de una misma familia (padre, madre e hijos) que viajan juntos en el mismo medio de transporte pueden acumularse para sumar mercancías, no es posible juntar franquicias para cubrir el costo de un solo artículo indivisible, como ocurre con una pantalla de televisión.

Escenarios prácticos: ¿cuánto se paga si la pantalla excede el límite?

Cuando el precio del televisor supera los 500 dólares, el pasajero debe declarar la mercancía de forma voluntaria en el módulo de autodeclaración de la aduana antes de pasar por el semáforo fiscal.

Bajo el procedimiento simplificado de las RGCE 2026, se aplica una tasa global del 19% únicamente sobre el monto excedente, siempre que el valor de las mercancías (descontando la franquicia) no supere los 3.000 dólares.

Precio de la pantalla (USD) Franquicia aplicable (1 pasajero) Monto excedente sujeto a impuesto Impuesto a pagar (Tasa global 19%) Condición en aduana $450 $500 $0 $0 Libre de impuestos (si no lleva otras compras). $650 $500 $150 $28.50 Declaración voluntaria y pago del excedente. $1.200 $500 $700 $133.00 Declaración voluntaria y pago del excedente.

Atención: el pago puede realizarse directamente en los módulos aduaneros mediante tarjeta de crédito o débito, o bien en efectivo en las sucursales bancarias autorizadas dentro de los recintos fiscales.

Diferencia clave entre equipaje personal y franquicia

Uno de los errores más frecuentes en los cruces fronterizos es confundir ambos conceptos.

El equipaje personal incluye artículos de uso propio que no pagan impuestos ni restan saldo de la franquicia, tales como ropa, calzado, productos de aseo, hasta dos cámaras fotográficas o de video, tres equipos portátiles de telefonía celular, una computadora portátil (laptop o tablet) y hasta dos equipos deportivos personales.

Al no estar incluidos los televisores ni los electrodomésticos de línea blanca en ese listado, cualquier pantalla nueva consume directamente el saldo de los 500 dólares disponibles.

Recomendaciones antes de cruzar la frontera

Verifica el precio final con impuestos locales: la aduana mexicana toma en cuenta el monto total reflejado en el ticket de compra, incluyendo el impuesto sobre las ventas (sales tax) pagado en EEUU (por ejemplo, el 8.25% en gran parte de Texas). Confirma si aplicas como residente fronterizo: si vives en la franja o región fronteriza y cruzas bajo ese esquema diario, verifica los topes correspondientes (150 dólares en operación ordinaria) frente a los 500 dólares de franquicia general para pasajeros. Realiza la declaración antes del semáforo: si rebasas los 500 dólares y activas el mecanismo de selección automatizada sin haber declarado previamente, la autoridad puede imponer multas por omisión de contribuciones que superan ampliamente la tasa del 19%, además del embargo precautorio del equipo. Considera el límite de equipaje en vuelos: si el retorno es por vía aérea, además de las reglas de la ANAM, las aerolíneas aplican cargos adicionales por equipaje sobredimensionado o frágil que deben consultarse antes de comprar pantallas mayores a 50 o 55 pulgadas.

Tope máximo para pasajero: si un viajero intenta cruzar mercancía cuyo valor excedente supera los 3.000 dólares (o 4.000 dólares si incluye equipo de cómputo), ya no puede utilizar el procedimiento simplificado de la tasa del 19% y deberá contratar obligatoriamente los servicios de un agente aduanal para tramitar un pedimento formal de importación.

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