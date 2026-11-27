Grandes cadenas gastronómicas como Texas Roadhouse y Olive Garden, junto con gigantes minoristas como Walmart y Target, deberán ajustar sus nóminas en Dakota del Sur a partir del 1 de enero de 2027.

Las autoridades estatales confirmaron el incremento anual obligatorio del salario mínimo —conocido coloquialmente en ciertos análisis de costos operativos como "norma de consumo mínimo" o piso de remuneración laboral— que elevará el pago por hora tanto para trabajadores regulares como para meseros y personal que recibe propinas.

Qué es esta norma y cuál es su objetivo económico

La regulación salarial de Dakota del Sur establece un piso mínimo legal de remuneración que todo empleador debe cubrir para garantizar que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación.

Según explicó el Departamento de Trabajo y Regulación estatal, el salario mínimo se recalcula automáticamente cada año basándose en el aumento del costo de vida medido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) federal.

El objetivo central de implementar este ajuste indexado es evitar que los ingresos básicos queden estancados mientras suben los precios de alimentos, vivienda y servicios. Con la entrada en vigor de la medida en enero de 2027:

Empleados sin propinas: Subirán 45 centavos, pasando de 11,85 dólares a 12,30 dólares por hora .

Empleados con propinas: Aumentarán de 5,925 dólares a 6,15 dólares por hora (equivalente exactamente al 50 % de la tarifa base estatal), exigiendo la ley que la suma del salario directo más las propinas alcance al menos los 12,30 dólares por hora.

Por qué los estados implementan sus propios pisos salariales

Esta actualización responde a la inacción legislativa en Washington. De acuerdo con el Instituto de Política Económica (EPI), el salario mínimo federal permanece congelado en 7,25 dólares por hora desde 2009, lo que ha llevado a 30 estados —incluido Dakota del Sur— y a múltiples gobiernos locales a aprobar sus propias escalas salariales para proteger el consumo básico de los hogares.

La tendencia se extiende a otras jurisdicciones del país: en agosto, la ciudad de Denver anunció también un ajuste para 2027 que elevará su piso salarial para trabajadores sin propinas de 19,29 a 19,84 dólares por hora, confirmando la presión generalizada sobre los costos laborales del sector servicios y minorista.

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