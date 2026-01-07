¡Caos bajo cero! Fuerte nevada paraliza el transporte en Francia y Países Bajos: revelan medidas de emergencia

Suscríbete a nuestros canales

Un fuerte temporal de nieve y hielo paralizó este miércoles el noroeste de Europa, afectando con especial dureza a Francia y los Países Bajos.

Las intensas nevadas cubren de blanco ciudades principales como París y Ámsterdam, provocando el cierre de aeropuertos, cortes en el transporte público y un caos circulatorio, informó RFI.

La situación se considera excepcional en varias regiones. En Francia, los atasco superaron los 1.600 kilómetros de retenciones, mientras que en los Países Bajos se viven los mayores bloqueos en carretera registrados desde finales de los años noventa.

Caos aéreo y cientos de vuelos cancelados

El transporte aéreo es uno de los sectores más afectados por el temporal. En el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol se anularon más de 800 vuelos este miércoles, dejando a un millar de personas durmiendo en las terminales.

En París, los aeropuertos de Charles de Gaulle y Orly han reducido su actividad casi a la mitad, cancelando unos 140 trayectos. Otros seis aeropuertos franceses, como el de Nantes, permanecen cerrados desde la medianoche.

Restricciones de tráfico y transporte en Francia

El Gobierno francés activó de emergencia en 38 departamentos. En la región de París, la velocidad máxima se ha reducido a 70 km/h y se ha prohibido la circulación de camiones con mercancías peligrosas.

Además, todos los autobuses de la capital suspendieron su servicio y se canceló el transporte escolar en las zonas de la periferia para evitar riesgos en las carreteras cubiertas de hielo.

Alerta naranja y trenes suspendidos en el norte

En los Países Bajos y Bélgica, suspendieron los trenes que conectan Bruselas con ciudades neerlandesas como Ámsterdam y Rotterdam.

Aunque los trenes internacionales de alta velocidad siguen funcionando, lo hacen con importantes retrasos. El instituto meteorológico neerlandés mantiene la alerta naranja ante la previsión de que sigan cayendo hasta 10 centímetros de nieve en varias zonas del país.

El lado amable: esquís en la ciudad y juegos

Pese a las dificultades, muchos ciudadanos han salido a las calles para disfrutar del paisaje.

En el barrio de Montmartre, en París, algunos adultos han aprovechado las pendientes para esquiar, mientras los niños juegan en parques emblemáticos como la explanada de Los Inválidos.

Sin embargo, los alcaldes recuerdan a los vecinos que tienen la obligación de limpiar el hielo de sus aceras para evitar caídas y accidentes de los peatones.

