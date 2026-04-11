¿Colapso total? Trump declara la pérdida del aparato militar iraní: esto dijo sobre el estrecho de Ormuz

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Recientemente, el presidente Donald Trump comunicó a través de su plataforma Truth Social que Irán sufrió una derrota total en el actual conflicto militar.

Según el mandatario, el país asiático está perdiendo debido a que sus capacidades de defensa y ataque fueron eliminadas por completo tras las recientes operaciones.

En sus declaraciones, detalló que tanto la Marina como la Fuerza Aérea iraníes se encuentran borradas del mapa, dejando al país sin medios para proteger su espacio soberano o realizar maniobras en el mar.

¿Fin de la defensa y el armamento?

El reporte presidencial indicó que el sistema de radares y toda la red de defensa antiaérea de Irán dejaron de funcionar. Además, las fábricas dedicadas a la construcción de misiles y drones, pilares del arsenal iraní, fueron destruidas junto con las unidades que ya estaban listas para ser usadas.

Eliminación del mando y control

Sobre el liderazgo del país, el presidente afirmó que los jefes que dirigieron a Irán por mucho tiempo ya no están presentes. Según sus palabras, la única capacidad de daño que le queda al país es la colocación de minas marinas, aunque señaló que los 28 barcos que realizaban esta tarea ya fueron hundidos por las fuerzas estadounidenses.

¿Qué se sabe sobre el estrecho de Ormuz?

Trump anunció que las tropas de EEUU comenzaron a limpiar el estrecho de Ormuz para permitir el paso seguro de mercancías. Explicó que esta medida es un gesto de apoyo para naciones como China, Japón, Francia y Alemania, argumentando que estos países no se atrevieron a intervenir para solucionar el bloqueo de esta ruta comercial.

Cambio en el mercado de combustible

Como consecuencia de la caída del poder militar en la región, el mandatario destacó un cambio en el movimiento de carga energética. Afirmó que barcos petroleros de diferentes partes del mundo ahora navegan hacia las costas de EEUU para comprar combustible, buscando la seguridad que ya no encuentran en la zona del conflicto.

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