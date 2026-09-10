Colombia: un accidente de autobús escolar deja dos muertos y 35 estudiantes heridos en el departamento de Sucre

Un trágico accidente de tráfico en el municipio de Morroa, departamento de Sucre, dejó como saldo la muerte de una estudiante y del conductor de un autobús escolar. El siniestro, ocurrido la tarde del miércoles, afectó además a 35 alumnos de la Institución Educativa Cristóbal Colón cuando regresaban a sus hogares, según informó el Ministerio de Educación.

De acuerdo con la gobernadora de Sucre, Lucy García, el vehículo escolar impactó de frente contra un camión de carga que transportaba material por la vía.

La Gobernación de Sucre activó un plan de respuesta inmediata para la atención de la emergencia y el traslado de los afectados a las clínicas más cercanas, mientras el rector del colegio, Alfredo Samur Chamorro, acompaña el seguimiento de los alumnos hospitalizados.

Según el rector de la Institución Educativa Cristóbal Colón, Alfredo Samur Chamorro, 18 estudiantes fueron dados de alta el mismo día del accidente, mientras que dos permanecen en una unidad de cuidados intensivos (UCI), aunque están fuera de peligro, y otros diez continúan hospitalizados en observación sin lesiones graves.

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