¡Conmoción en Colombia! Reacciones por la muerte de Miguel Uribe Turbay

Tras darse a conocer la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, se dieron a conocer las primeras reacciones.

Dirigentes políticos de Colombia, Estados Unidos y España están entre los primeros pronunciamientos.

Reacciones por la muerte de Miguel Uribe Turbay

El expresidente colombiano Álvaro Uribe expresó sus condolencias a través de su cuenta oficial de X.

"El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia", se lee en la publicación.

Posteriormente, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, hizo un llamado a la unidad nacional contra la violencia.

"Lamento profundamente el fallecimiento del senador y precandidato presidencial @MiguelUribeT A su familia, amigos y seguidores les envío toda mi solidaridad en este momento de dolor. Hoy es un día triste para el país. La violencia no puede seguir marcando nuestro destino. La democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo y reconociendo nuestras diferencias, sin importar la posición política. Pueblo colombiano: es hora de unirnos, de alzar la voz con fuerza para rechazar todo acto de violencia. No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza", escribió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó estar "entristecido" por la muerte del senador colombiano y aspirante presidencial.

"Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano @MiguelUribeT Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables", se lee en su cuenta oficial de X.

En España, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, escribió en sus redes sociales:

"Lamento el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, precandidato a las elecciones presidenciales de Colombia vilmente tiroteado en un acto de campaña. Valiente y decidido, Uribe era un firme defensor de la libertad y la esperanza de muchos colombianos. Descanse en paz", expresó.

De igual modo, la Cuenta oficial de la Presidencia de la República de Colombia se pronunció en X.

"La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento", se lee en la publicación.

