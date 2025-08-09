¡Daños! Incendio en la Mezquita de Córdoba deja una capilla colapsada y dos afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Una capilla colapsada, en la que se ha derrumbado el techo, y otras dos afectadas, es el balance de daños del incendio que en la noche del viernes afectó a la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El deán de la Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, ha detallado este sábado que la capilla colapsada es la denominada de la Anunciación, aunque el incendio se originó en la número 37, que es donde están almacenados útiles de limpieza, como las barredoras eléctricas.

Incendio en la Mezquita de Córdoba

Según informaron medios locales, el incendio se desató entre la capilla del Baptisterio y la del Espíritu Santo y de ahí saltó a las cubiertas del edificio.

Las autoridades competentes se encuentran a cargo de la investigación para descubrir las razones del fuego.

La zona afectada en la Mezquita-Catedral ronda los 50 metros cuadrados del total de unos 13.000 que tiene el complejo monumental, según afirma el deán de la Catedral de Córdoba.

