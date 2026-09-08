De la Espriella acuerda con Marco Rubio profundizar la cooperación fronteriza, migratoria y de seguridad con Venezuela

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Este martes, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que la situación de Venezuela representa un asunto de interés directo para su país, debido a los más de 2.000 kilómetros de frontera que comparten ambas naciones.

Detalló que en la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la ciudad de Barranquilla, ambos gobiernos dialogaron sobre la situación venezolana y la necesidad de mantener una estrecha coordinación regional.

El mandatario neogranadino sostuvo que cualquier situación que ocurra en Venezuela puede tener “consecuencias directas en Colombia”, particularmente en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y energía.

En ese sentido, ratificó que Colombia está dispuesta a trabajar junto a Estados Unidos para enfrentar los desafíos que puedan surgir en la región.

“Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”, manifestó el jefe de Estado.

Enfatizó que Bogotá busca que cualquier eventual evolución de la situación venezolana contribuya a reducir los riesgos para la región y favorezca condiciones de estabilidad.

“Nuestro interés, señor secretario, es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema”, concluyó.