De la Espriella y Marco Rubio se reúnen en Colombia: estos son los tres temas clave del encuentro

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Este martes, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibió al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Batallón Paraíso de Barranquilla, sede alterna del Ejecutivo, donde dialogarán sobre seguridad, comercio y cooperación regional.

De esta manera, el funcionario estadounidense inicia su gira por Latinoamérica, en la que también visitará Ecuador y Perú, países con los que Washington busca estrechar lazos políticos.

El canciller colombiano, Omar Bula, aseguró en redes sociales que la visita de Rubio marca el comienzo de la alianza bilateral con el Gobierno de Donald Trump, basada en el “respeto mutuo, la soberanía y la defensa” de los intereses nacionales.

“Esta es la primera visita de alto nivel que va a recibir el presidente De la Espriella en Colombia y muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región”, afirmó Bula.

Además, detalló que el Gobierno colombiano centrará el encuentro en tres ejes fundamentales: la seguridad enfocada en combatir el narcotráfico, el comercio bilateral y la “defensa de los valores compartidos”.

“La relación entre Colombia y Estados Unidos será de dos países soberanos que buscan siempre el beneficio de su gente. Ese es nuestro enfoque y esperamos que esta nueva era de las relaciones bilaterales sea lo más beneficiosa para los dos pueblos”, añadió el canciller.