La Embajada de Estados Unidos en España emitió una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos ante el riesgo de posibles atentados terroristas en Europa durante la temporada navideña, y advirtió sobre la vulnerabilidad de espacios públicos y zonas de alta afluencia turística de cara a las festividades de fin de año.

El organismo norteamericano publicó un aviso preventivo enfocado en los puntos de alta concurrencia durante la temporada festiva. El comunicado oficial detalla que “los terroristas, incluso aquellos que actúan en solitario, pueden atacar con poca o ninguna advertencia”.

Asimismo, el texto identificó los espacios públicos más vulnerables, señalando a los mercados, los centros comerciales, las estaciones de transporte, los lugares de culto y otras áreas públicas. Para reducir riesgos, la embajada aconseja que quienes visiten zonas turísticas concurridas deben prestar especial atención a su entorno y seguir siempre las instrucciones de la policía y los servicios de emergencia, indicó Infobae.

Contexto de seguridad y reacciones institucionales

Este aviso se produce en un contexto incidencias previas y alertas de seguridad en el continente europeo, las cuales han incluido episodios de amenazas en infraestructuras de transporte y aeropuertos.

Respecto a estos acontecimientos recientes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, calificó los hechos de forma oficial como “un intento de agresión híbrida y una forma de guerra psicológica”.

Recomendaciones oficiales para viajeros

Ante la vigencia de estas medidas preventivas, las autoridades diplomáticas instaron a sus connacionales a mantener un monitoreo constante de los acontecimientos. La Casa Blanca señaló en su comunicado que se recomienda a los estadounidenses consultar las noticias locales durante sus viajes al extranjero para mantenerse informados sobre eventos o novedades que puedan afectar el transporte o la vida diaria.

Adicionalmente, el comunicado remarca que animamos a todos los ciudadanos estadounidenses en el extranjero a inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir las últimas actualizaciones de seguridad para sus destinos.

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