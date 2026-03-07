EEUU reconoce oficialmente al Gobierno de Venezuela y retoman la diplomacia: esto dijo Trump

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado el reconocimiento formal y legal del gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela.

Durante la inauguración de la cumbre "Escudo de las Américas" en Miami, el mandatario confirmó el restablecimiento total de las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, informó EFE.

Dicho movimiento ocurre tras la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero. Trump calificó este cambio como una "transformación histórica", dejando atrás la etapa de 2019 en la que su administración desconocía al gobierno interino.

Restablecimiento de relaciones y fin de sanciones

El acuerdo para reanudar los lazos diplomáticos se concretó formalmente el pasado jueves. Como parte de esta nueva etapa, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia especial que permite a empresas estadounidenses volver a participar en la explotación y comercialización del oro venezolano, un sector que anteriormente estaba bloqueado por fuertes sanciones económicas.

"Me complace decir que esta semana, hemos formalmente reconocido al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente", expresó el presidente.

La nueva "Doctrina Donroe"

Trump vinculó los eventos en Venezuela con una estrategia regional más amplia denominada "Doctrina Donroe". Bajo esta premisa, justificó la intervención en el hemisferio por razones de seguridad nacional, asegurando que no permitirá la presencia de influencias extranjeras hostiles en la región.

Como parte de esta presión, el mandatario también destacó las restricciones impuestas al suministro de petróleo venezolano hacia Cuba.

Alianza militar regional

En el marco de la iniciativa "Escudo de las Américas", cerca de 20 países de Latinoamérica y el Caribe se comprometieron a colaborar estrechamente con EEUU.

El objetivo central de este grupo será el uso de fuerza militar para combatir a grupos calificados como narcoterroristas, consolidando así el liderazgo de Washington en la defensa del continente.

