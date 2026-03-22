¿El inicio de lo inevitable? La oscura advertencia del Kremlin que pone al mundo en vilo

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Este domingo 22 de marzo, el complejo fortificado y sede del gobierno ruso, el Kremlin, advirtió las posibles consecuencias que podría traer el asesinado de líderes iraníes por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel y expresó su confianza con respecto a que esta práctica no se torne "normal", según reseñó EFE.

Por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, le afirmó a la televisión rusa pública que "En cualquier caso esto no es algo normal, tiene y tendrá graves consecuencias. Esto no puede quedar sin consecuencias", según información difundida por EFE.

Advertencia

Del mismo modo, el representante del Kremlin insistió que la nación persa continúa defendiéndose de los ataques.

"No creo que nadie con una pizca de sentido común se atreva a pronosticar cómo se desenvolverá la situación, lo que está claro es que nada bueno está pasando", destacó Peskov.

A su vez, Dimitri Peskov aseveró que "Todos sabemos que al comienzo de esta campaña, de esta agresión, se trataba del deseo de cambiar el régimen de Teherán», pero «ahora lo que está claro es que cada acción de este tipo lo que logra es unir más al pueblo de Irán en torno a sus dirigentes".

Bloqueo

Finalmente, a casi un mes del inicio del conflicto en Irán, ninguna de las partes se muestra dispuesta a ceder, mientras que los precios de crudo se disparan por medio del mercado internacional como consecuencia del bloqueo por parte de Teherán del estrecho Ormuz, detalló EFE.

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