Elecciones presidenciales en Perú: Kiko Fujimori encabeza sondeos a boca de urna

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La candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera los sondeos a boca de urna de las encuestadoras Datum e Ipsos tras las elecciones presidenciales en Perú, celebradas este domingo, perfilándose como la única segura para disputar una segunda vuelta el próximo 7 de junio.

De acuerdo con la empresa Datum, Fujimori domina con el 16,5 % de los sufragios. El segundo lugar presenta un margen estrecho entre Rafael López Aliaga (12,8 %), Jorge Nieto (11,6 %) y Ricardo Belmont (10,5 %).

Por su parte, la encuestadora Ipsos, que utilizó una muestra de 18.144 consultados, asigna a Fujimori un 16,6 % de los votos. En esta medición, Roberto Sánchez obtiene el 12,1 %, seguido de Ricardo Belmont (11,8 %), Rafael López Aliaga (11 %) y Jorge Nieto (10,7 %).

Posibilidades para Fujimori

Con base en estas proyecciones, Fujimor es la única candidata que aparece con un lugar seguro en la segunda vuelta presidencial, programada para el próximo 7 de junio.

La jornada electoral no estuvo exenta de contratiempos. En varios distritos de Lima, se reportaron retrasos significativos en el inicio de la votación debido a problemas en la distribución del material electoral. Esto impidió el sufragio en 211 mesas de la capital, afectando a unas 63.300 personas que no pudieron ejercer su derecho al voto.

Al respecto, Alfredo Torres, jefe de Ipsos Perú, declaró al canal Latina: “Podía presentarse un sesgo en el resultado de la encuesta a boca de urna a favor de los candidatos que no eran los favoritos en Lima debido al número de electores que no llegaron a votar en la capital”.

Para este proceso electoral, estaban convocados más de 27,3 millones de peruanos para elegir a las autoridades nacionales del período 2026-2031, incluyendo al nuevo presidente. Este contexto político se caracteriza por una inestabilidad que ha visto pasar a ocho mandatarios en los últimos diez años.

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