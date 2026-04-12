Viktor Orban pierde las elecciones legislativas de Hungría: ha estado 16 años en el poder

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Viktor Orbán, quien se mantuvo al frente del gobierno durante los últimos 16 años como primer ministro de Hungría, perdió este domingo las elecciones parlamentarias en las que reconoció de manera oficial su derrota ante Péter Magyar.

Durante una comparecencia en la sede central de su organización política, el partido Fidesz, Orbán aceptó que los números finales no le favorecieron, y anunció que ya estableció contacto con Magyar, líder de la formación opositora Tisza, para extenderle sus felicitaciones por el triunfo obtenido en las urnas, informó CNN.

"La derrota es dolorosa, pero el resultado fue claro", manifestó Orbán, quien fue ampliamente apoyado en su candidatura por Donald Trump, ante los integrantes de su partido.

Resultados parciales y apoyo de Trump

Los reportes emitidos por la Oficina Electoral Nacional indicaron que, poco antes del cierre oficial de las mesas, la concurrencia ya rondaba el 78%. Al concluir el escrutinio, la participación sobrepasó el 80% en puntos clave como la capital, Budapest, y el condado de Pest, además de las provincias occidentales de Győr-Moson-Sopron y Vas.

En el marco de la campaña, la candidatura de Orbán contó con el respaldo público del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense calificó previamente a Orbán como un aliado estratégico de gran fortaleza, destacando su gestión dentro de la estructura de la Unión Europea y la OTAN.

Ambiente de transición en Budapest

Tras conocerse los datos parciales, cientos de personas se congregaron a las orillas del Danubio para celebrar el cambio de mando. En las inmediaciones de la sede del partido ganador se reportaron muestras de entusiasmo por parte de los simpatizantes de Magyar.

El escritor András Petöcz compartió su perspectiva sobre el ambiente en la capital con la cadena CNN, estableciendo un paralelismo con eventos históricos del país: "Yo tenía 30 años cuando terminó el régimen comunista. Es la misma sensación, la misma", aseguró.

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