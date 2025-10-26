En video: sujeto golpea salvajemente a una anciana en el metro

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Ámsterdam, Países Bajos, hicieron pública la grabación de una agresión violenta ocurrida en la estación Ganzenhoef del metro.

El suceso, que tuvo lugar el pasado 26 de mayo, muestra cómo un hombre atacó a una mujer de 82 años en los torniquetes de acceso al transporte público, refiere RT.

El video, difundido por la Policía de la capital neerlandesa, documenta el momento en que el sujeto se situó justo detrás de la víctima intentando colarse sin validar su billete.

La mujer, al percatarse de la maniobra, intentó apartar al individuo, quien reaccionó con una agresión física.

La secuencia de la agresión muestra al hombre empujando y propinando varios golpes a la anciana. Inmediatamente después del ataque, el agresor huyó del lugar utilizando las escaleras mecánicas.

Según reportes de medios locales, la mujer pidió ayuda a gritos, pero en ese momento no había personal ni otros pasajeros cerca. A pesar de la conmoción, la víctima tomó el metro hasta la estación Ámsterdam Central, donde finalmente pudo contactar a un empleado de GVB, la compañía local de transporte público.

Poco después de llegar a la estación central, la mujer se sintió indispuesta y perdió el conocimiento. El personal de emergencias médicas la atendió en el lugar y posteriormente la trasladó a su domicilio.

La Policía de Ámsterdam considera importante identificar y localizar al responsable de este acto de violencia, por lo que ha solicitado la colaboración ciudadana para obtener información que conduzca a la detención del agresor, quien permanece sin identificar hasta el momento.