Detienen a latino en Miami Beach por agresión sexual a turista: se hacía pasar por conductor de Uber

Un hombre de 42 años, identificado como Rafael Martínez, fue arrestado este martes en Miami, acusado de agresión sexual contra una turista en 2024.

Según informa Miami Diario, Martínez se hizo pasar por conductor de Uber y engañó a la víctima al ofrecerle un viaje y asegurarle que registraría el trayecto en la aplicación.

Según el reporte policial, el atacante le entregó a la joven una botella de agua vitaminada abierta; poco después de beberla, la víctima se sintió mareada y perdió el conocimiento.

Al despertar, se encontró desnuda en una cama dentro de un apartamento desconocido. La mujer logró escapar y notificó a la policía, entregando la información necesaria para rastrear la dirección del sospechoso hasta un complejo residencial en el centro de Miami.

Las autoridades señalan que las cámaras de seguridad del edificio corroboraron la entrada de Martínez y la víctima, y una prueba de ADN posterior confirmó la agresión, presentando evidencia importante para el caso.

Durante su audiencia, la jueza Mindy Glazer ordenó mantener a Martínez detenido sin derecho a fianza, dada la gravedad de los cargos que enfrenta.

El uso de sustancias para inmovilizar a una víctima y cometer agresión sexual representa una ofensa seria bajo la ley de Florida.

La legislación estatal clasifica este tipo de delito, a menudo denominado agresión sexual con el uso de drogas o incapacitación de la víctima, como un delito grave.

Las sentencias por agresión sexual en Florida varían significativamente según las circunstancias, pero un delito de esta naturaleza puede acarrear una pena máxima de hasta 30 años de prisión.

