Guerra al narcotráfico: EEUU hunde otra embarcación frente a las costas de Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 22 de octubre, se dio a conocer que el Ejército de Estados Unidos (EEUU) atacó a otra embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, esta vez frente a las costas de Colombia, confirmó este el secretario de Guerra, Pete Hegseth.



"Ayer, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra realizó un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista designada que se dedicaba al narcotráfico en el Pacífico Oriental", escribió Hegseth en X sobre la operación.

EEUU hunde otra embarcación frente a las costas de Colombia

El jefe del Pentágono precisó que dos supuestos "narcoterroristas" murieron en el bombardeo, del que compartió un video donde puede verse cómo un proyectil alcanza una lancha, que estalla en llamas.

"Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico y transportaba narcóticos. Durante el ataque, llevado a cabo en aguas internacionales, se encontraban dos narcoterroristas a bordo. Ambos terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida", escribió el funcionario.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube