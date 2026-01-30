"Estamos muy contentos": Trump destaca buena relación con el gobierno en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó este viernes, su respaldo a la gestión actual en Venezuela tras los recientes cambios en el mando político del país.

Durante un acto oficial en la Casa Blanca, el mandatario destacó que existe una comunicación fluida y positiva con las autoridades venezolanas.

Trump subrayó que la relación bilateral atraviesa un momento de entendimiento y colaboración. Según el mandatario, el nuevo esquema de liderazgo está cumpliendo con las expectativas internacionales para estabilizar la nación, lo que permite avanzar en una agenda común entre Washington y Caracas.

Reconocimiento a Delcy Rodríguez

En sus declaraciones desde el Despacho Oval, el presidente estadounidense se refirió específicamente al Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump afirmó que su administración considera que ella "está haciendo un muy buen trabajo" al frente de la transición y destacó la disposición de su equipo para colaborar con el país norteamericano.

Apertura del mercado petrolero

El jefe de Estado norteamericano enfatizó que la sintonía entre ambos países es fundamental para la recuperación económica. Trump anunció planes inmediatos para reactivar la industria energética, señalando que "muy pronto", estará invitando a países de todo el mundo para que empiecen "a llevarse el petróleo" de la nación bolivariana. "Vamos a dirigirnos en esa dirección con el país, y ha estado funcionando muy bien", insistió.

Declaración sobre el liderazgo

Para finalizar, el presidente reiteró que la relación personal y política con el nuevo mando venezolano es óptima. Al ser consultado por la prensa durante la firma de órdenes ejecutivas, dejó clara su postura: "Los líderes están haciendo un muy buen trabajo. Estamos muy felices, y nos llevamos muy, muy bien".

