Un fallo en el sistema automatizado de Delta Air Lines provocó cientos de retrasos en las operaciones del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta durante la mañana de este domingo 22 de noviembre de 2026, justo en el arranque del intenso movimiento de viajes por la festividad de Acción de Gracias. La avería técnica afectó el sistema encargado de calcular el peso y el balance de las aeronaves antes de su despegue, lo que obligó a la aerolínea a aplicar procedimientos manuales para mantener la seguridad en sus itinerarios.

Detalles de la medida



De acuerdo con los reportes de seguimiento aéreo de FlightAware y avisos de la Administración Federal de Aviación (FAA), la incidencia generó 364 demoras en el centro de conexiones de Atlanta, con cerca de 200 vuelos de llegada y 164 de salida afectados. Las autoridades aeronáuticas emitieron inicialmente una paralización en tierra y luego la ajustaron a una demora controlada con tiempo promedio de espera cercano a los 57 minutos, con previsión de mantenerse activa hasta cerca de la 01:00 p. m. para resguardar la disponibilidad de puertas de embarque y el flujo en pista.

Comunicado



En un comunicado oficial, Delta indicó que sus equipos recurrieron a soluciones manuales para despejar los vuelos de forma segura mientras los técnicos trabajaban en el restablecimiento de la automatización, además de coordinar con el control de tráfico aéreo para proteger las puertas del terminal. La aerolínea agradeció la paciencia de los pasajeros y destacó el trabajo de su personal ante el contratiempo.

Contratiempo



El episodio ocurre en un momento de alta presión operativa para Hartsfield-Jackson, uno de los aeropuertos más transitados del mundo, donde se proyecta el paso de más de cuatro millones de pasajeros entre la temporada de Acción de Gracias y el 1 de diciembre, lo que representa un incremento de 5 % frente al año anterior. Además, el contratiempo coincide con días sensibles para la aviación en Estados Unidos tras el ajuste operativo derivado de la paralización aérea nacional de mediados de noviembre y el alza en los costos de combustible que encareció los pasajes de esta temporada.

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