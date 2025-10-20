Falla global de Amazon golpea el sistema financiero de Colombia: conozca las entidades más afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Una interrupción masiva en los servicios de Amazon Web Services (AWS), el proveedor de nube líder a nivel mundial, ha generado un colapso en plataformas digitales y servicios críticos, afectando gravemente al sistema financiero de varios países en Norteamérica, Europa y Latinoamérica.

El fallo, que según la propia compañía se originó en la región US-EAST-1 (Virginia del Norte, EE. UU.), provocó altas tasas de error y latencias inusuales, paralizando operaciones clave que dependen de su infraestructura.

Impacto global en plataformas digitales

Sector bancario: Bancos, plataformas de pagos y billeteras virtuales sufrieron interrupciones. Los usuarios reportaron imposibilidad de realizar transferencias, acceder a aplicaciones de banca móvil y, en algunos casos, problemas con los pagos con tarjeta y retiros en cajeros automáticos.

Comercio electrónico y logística: Las operaciones de e-commerce , plataformas de delivery y los sistemas logísticos críticos se ralentizaron o detuvieron.

Servicios de consumo: Plataformas de entretenimiento (Netflix, Prime Video, Fortnite), redes sociales (Snapchat, Instagram) y herramientas de inteligencia artificial (ChatGPT) también registraron fallas.

Fuerte afectación en el sistema financiero colombiano

Los usuarios reportaron fallas generalizadas en el acceso y la operatividad de plataformas críticas:

Bancolombia: Se registraron dificultades para ingresar a la aplicación Mi Bancolombia , realizar transferencias y consultar saldos, con reportes de interrupción que se extendieron incluso a algunas sucursales físicas.

Billeteras Digitales Clave: Las principales billeteras digitales del país, Nequi y Daviplata , experimentaron problemas de conexión y servicio, afectando a millones de usuarios que dependen de ellas para pagos y transacciones cotidianas.

Otras Entidades: Otros bancos importantes como Davivienda y plataformas como Colpatria y Ualá también se sumaron a la lista de servicios con interrupciones.

