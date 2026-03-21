Giro en el crimen de Miguel Uribe: testigo revela la identidad de quién ordenó el asesinato

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Una nueva confesión judicial dentro del caso del asesinato al precandidato presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, apunta directamente a la Segunda Marquetalia como responsable de ordenar el crimen que conmocionó a Colombia, según reseñó Pulzo.

Se trata del testimonio, difundido por el medio Semana, y que fue entregado por Simeón Pérez Marroquín, conocido como alias "El Viejo", quien aceptó participar y resultó condenado a 22 años de prisión por su papel durante la planificación de dicho ataque ocurrido en la ciudad de Bogotá en el año 2025.

Por su parte, según lo que declaró a la Fiscalía, Pérez relató que la orden de asesinar a Uribe, en ese momento precandidato a la presidencia de Colombia, habría provenido de José Manuel Sierra, mejor conocido como "Zarco Aldinever", uno de los hombres de confianza de Iván Márquez dentro de dicha estructura armada, informó Pulzo.

Durante la entrevista, según lo reseñó la revista Semana, Pérez Marroquín indicó que "Cuando me quitan el pasamontañas, se me presentó esa persona y me dijo que era el Zarco. Era como delgado, un poquito más bajito que yo, como de 1,75 a 1,78 de estatura, nariz finita, ojos claros, como azules o verdes; eran bien claritos. Tiene unos 40 años de edad; yo le sentí un acento normal, no muy marcado".

Del mismo modo, el testimonio reveló cómo se articuló la cadena criminal, en la cual alias "El Viejo" accionó luego de ser contactado por otro integrante del grupo, identificado como alisas "El Yako", excombatiente que regresó a las armas y participó durante la coordinación del plan.

"Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako. Siempre se sostuvo la inteligencia, la información y la logística para ejecutar esa orden que impartió Kendry (…), la orden que nos dieron los de arriba, me refiero a la gente de la Segunda Marquetalia; esa orden se tenía que ejecutar sí o sí", añadió alias "El Viejo".

Alias "El Viejo" efectuó el pago para ejecutar a Miguel Uribe

De acuerdo con la investigación con respecto al crimen, el asesinato no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación planificada que incluyó a varios niveles de ejecución y decisión, lo que refuerza la hipótesis de autores intelectuales dentro de dicha disidencia de las Farc, detalló Pulzo.

Si bien, según el relato de Pérez Marroquín, él fue el encargado de pagarle a "El Costeño", joven sicario y al alias "Gabriela", quien se encargó de proporcionar el arma con la que le dispararon a Uribe.

A su vez, alias "El Viejo" dijo a través de su testimonio, contó cómo logró identificar y tomarle una fotografía al, en ese momento, senador y precandidato presidencial durante un evento público llevado a cabo en la localidad de Bosa, Bogotá.

En el mismo orden de ideas, el condenado a 22 años de prisión afirmó que "La gente empezó a hacer alboroto. Entonces, vi que era el candidato Miguel Uribe, y la escolta del man eran como unos dos o tres. El man hizo su charla y yo me quedé harto rato, casi hasta que terminó la intervención. Cuando iba pasando, le tomé una foto cerquita porque todo el mundo le estaba tomando fotos. Esa foto la guardé, pero no la envié en ese momento a nadie, como para no levantar sospechas".

Finalmente, este nuevo relato que funciona como testimonio, se convierte en una pieza clave con respecto al proceso judicial el cual aporta detalles sobre las personas encargadas de tomar la decisión final y el plan específico del atentado.

Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones, las autoridades colombianas buscan establecer responsabilidades completas y determinar el alcance de participación de dicha organización en uno de los crímenes políticos más importantes de los últimos años en el país colombiano.

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