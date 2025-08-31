Capturan al séptimo implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay: reveló información crucial

Suscríbete a nuestros canales

La Fiscalía capturó al séptimo implicado en el asesinato del exsenador Miguel Uribe Turbay, quien murió luego de más de dos meses en el hospital.

En un comunicado, la Fiscalía informó que el nuevo detenido es Harold Daniel Barragán Ovalle, individuo que presuntamente planeó el ataque y escogió al adolescente que disparó contra Uribe Turbay.

La captura fue un trabajo realizado entre los agentes del CTI y equipos de la Policía de Colombia.

¿Qué se sabe sobre la captura del séptimo implicado?

Luego de su detención, lo presentarán ante un juez para que valide su captura. Barragán será imputado por varios delitos graves: homicidio agravado, asociación para delinquir, usar a un menor de edad para cometer crímenes y posesión de armas de fuego.

El director de la Policía General, Carlos Fernando Triana, informó que el detenido sabía de la planificación y ejecución del atentado. También conocía el plan de escape de alias 'Gabriela'.

Por su parte, la policía indicó que alias 'Harold' lleva más de diez años en el mundo del crimen. Él coordinó el escondite donde fue capturado alias 'El Costeño'.

La audiencia para legalizar la captura de Barragán Ovalle se llevará a cabo en las próximas horas.

Continúan las investigaciones sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía busca a todos los responsables del asesinato. Ya condenaron al menor de 15 años que disparó el arma; quien deberá pasar siete años en prisión en un centro especializado.

Además, las autoridades imputaron cargos a Carlos Eduardo Mora González, quien condujo la moto que llevó al joven al lugar del ataque. También detuvieron a Katerine Andrea Martínez Martínez, alias "Gabriela", la mujer que acompañó al presunto sicario y rechazó los cargos.

Días después, capturaron a William Fernando González Cruz, quien al parecer recogió a los demás implicados en un vehículo.

El quinto detenido, Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, era uno de los más buscados. Las autoridades lo señalan como la persona que contrató al joven para disparar. Los investigadores creen que "El Costeño" es una pieza clave para encontrar al autor intelectual del crimen.

Finalmente, Cristian Camilo González Ardila se entregó a las autoridades, por presuntamente recoger al joven en una moto para ayudarlo a escapar.

