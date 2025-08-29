Cambia su vida: la drástica decisión que tomó la viuda de Miguel Uribe Turbay tras su asesinato

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo capítulo político se abre en Colombia tras la trágica pérdida del senador Miguel Uribe Turbay.

Después de su fallecimiento, el panorama cambia drásticamente para su familia, y en especial para su esposa, quien toma una decisión personal que marca su futuro, informó el Colombiano.

Durante una entrevista con Blu Radio, su suegro, Miguel Uribe Londoño, aclaró la situación de la viuda y su distanciamiento del ámbito público.

Viuda de Miguel Uribe y sus hijos salen de Colombia

Quince días después del funeral del senador, se confirmó que su esposa, María Claudia Tarazona, ya no vive en el país.

Su suegro, Miguel Uribe Londoño, explicó que María Claudia se fue a Estados Unidos con sus hijos semanas atrás.

Asegura que ella no quiere participar en la política, a pesar de que algunos pensaban que podría ser candidata a la presidencia.

“Ella no quiere participar en ninguna actividad política. Ella es mi amiga muy cercana. Hemos tenido una relación espectacular en los quince años que llevo yo de suegro de ella y seguiremos siendo así. Ella es mi consejera y hablo con ella todos los días por teléfono, y seguirá al lado mío”, dijo Uribe Londoño.

Mensaje de la viuda de Uribe conmueve al país

En el mismo día en que Bogotá se preparó para dar el último adiós al senador Miguel Uribe Turbay, su esposa, María Claudia Tarazona, envió un mensaje conmovedor a la nación.

A través de sus redes sociales, expresó su dolor y su fe, pidiendo a todos que se unan en oración por su familia y por el alma de su marido.

“Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas, y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Espíritu Santo, ven. Dios, agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí”.

Esta publicación es la primera que Tarazona realizó en su cuenta de Instagram desde que, el 11 de agosto, anunció la muerte del senador.

El político falleció tras pasar dos meses en el hospital, luego de recibir múltiples disparos durante un atentado el pasado 7 de junio.

Continúan las sospechas sobre el asesinato del senador

Ahora, con un nuevo rumbo, Miguel Uribe Londoño, asumió un desafío que antes pertenecía a su hijo: su precandidatura presidencial.

Uribe Londoño también habló sobre las teorías que rodean la muerte de su hijo. No está de acuerdo con las que el presidente Gustavo Petro mencionó públicamente.

El presidente sugiere varias posibilidades, como el ELN, las disidencias de las Farc o incluso la "junta directiva del narcotráfico".

“Eso no es verdad. La Segunda Marquetalia, prácticamente, no existe. Eso es un nombre. Y si ese “Zarco Aldinever” tuvo algo que ver fue porque fue contratado por alguien, porque él era un sicario a sueldo. Él era un negociante, era un hombre que trabajaba, si es que está muerto, para los que más le pagaban, pero nunca la Segunda Marquetalia. No existe”, expresó en diálogo con la emisora La FM.

Además, acusó directamente al presidente de hostigar a su hijo. Recordó los mensajes que el presidente publicó en sus redes sociales en contra del senador.

Uribe Londoño aseguró que esos mensajes incitaron a la violencia y pusieron a Miguel Uribe Turbay en la mira.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube