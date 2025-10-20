La promesa de Rodrigo Paz tras ganar segunda vuelta electoral: Abrir Bolivia al mundo

Suscríbete a nuestros canales

Tras la segunda vuelta electoral en Bolivia, resultó ganador el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, quien luego del anuncio de los resultados preliminares dio sus primeras declaraciones.

Durante sus declaraciones, Paz Pereira prometió al pueblo de Bolivia "abrir" el país al mundo, además de trabajar con los diversos sectores del país.

Primeras declaraciones de Paz Pereira

De acuerdo con las declaraciones de Paz Pereira, busca "salir adelante" con todos los sectores del país ante la criisis que presentan actualmente.

Por su parte, Paz agradeció a los presidentes que se pronunciaron tras su vistoria en la segunda vuelta electoral de este domingo.

Asimismo, destacó que "Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional", luego e haber perdido "geopolíticamente y geoeconómicamente", durante los últimos 20 años.

"Abrir Bolivia al mundo"

Agregó que se trata de una "nueva dimensión" con la que quiere construir "será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos, hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales".

En este sentido, Paz aseguró que "también hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol", además de agradecer el respaldo de Estados Unidos (EEUU) "para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los gobiernos mas importantes del ámbito mundial".

Quiroga reconoce la derrota

por su parte, el expresidente, Jorge Tuto Quiroga, de la alianza conservadora libre reconoció su derrota ante Paz Pereira.

Asimismo, felicitó a Paz Pereira quien es del Partido Demócrata Cristiano y lo llamó para desearle lo mejor durante el período presidencial que se avecina.

