Elecciones en Bolivia: esto dicen los resultados preliminares hasta el momento

Rodrigo Paz se impone en la segunda vuelta con el 54,5% de los votos frente a Jorge “Tuto” Quiroga, quien obtiene el 45,5%.

De acuerdo con los resultados preliminares del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) que ya tiene el 97,27% de actas computadas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzaron el escrutinio de más de 34 mil mesas electorales, las cuales fueron cerradas a las 16.00 hora local de este domingo.

El senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) fueron los dos candidatos más votados en agosto, aunque ninguno obtuvo el porcentaje suficiente para proclamarse vencedor en la primera vuelta.

El ganador tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).