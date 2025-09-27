Amor sin fronteras: artistas internacionales que han encontrado el romance en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de la música y el espectáculo no solo se caracteriza por el talento y la fama, sino también por las historias de amor que cruzan fronteras y unen culturas. Estos son algunos artistas internacionales que han encontrado el amor con venezolanas , formando parejas que han capturado la atención del público y los medios:

Chayanne y Marilisa Maronesse: un amor que perdura desde los años 80

El reconocido cantante puertorriqueño Chayanne encontró el amor en la modelo venezolana Marilisa Maronesse. Se conocieron en 1988 durante el certamen de Miss Venezuela, donde Marilisa representaba al estado Portuguesa y Chayanne era el invitado especial.

Desde ese encuentro, comenzaron una relación que los llevó al matrimonio en 1992. Juntos han formado una familia y han mantenido su relación lejos del ojo público, demostrando que el amor verdadero puede resistir la prueba del tiempo.

David Bisbal y Rosanna Zanetti: una historia de amor internacional

David Bisbal y Rosanna Zanetti hicieron pública su relación en 2016, cuando comenzaron a aparecer juntos en distintos eventos.

Dos años después, el 2 de julio de 2018, sellaron su amor con una boda íntima celebrada en Segovia, España, en la que solo asistieron familiares y amigos cercanos.

Desde entonces, se han mantenido como una de las parejas más estables del espectáculo, combinando la carrera artística del cantante con la faceta como modelo y empresaria de la venezolana.

El matrimonio ha formado una familia sólida: en abril de 2019 nació su primer hijo, Matteo, y en octubre de 2020 llegó al mundo su hija Bianca. Además, Bisbal es padre de Ella, fruto de su relación anterior con la diseñadora Elena Tablada. De esta manera, el artista español y la modelo venezolana han construido un hogar que, pese a la fama y los compromisos profesionales, se caracteriza por la discreción y la estabilidad

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca: una pareja que combina estilo y amor

El empresario y DJ italiano Gianluca Vacchi encontró el amor en la modelo venezolana Sharon Fonseca. Juntos han formado una familia y comparten su vida en redes sociales, mostrando su amor por la moda, los viajes y la vida en pareja. Su relación ha sido seguida por millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas más influyentes en las redes sociales.

Camilo y Evaluna: entre canciones, hijas y un amor que sigue escribiendo capítulos

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se conocieron en 2015, durante un evento en Bogotá que marcó el inicio de una conexión que pronto se transformaría en algo más que amistad. Con el paso de los años, el romance tomó fuerza y en 2020 de casaron en Miami, rodeados de familiares y amigos cercanos.

Desde entonces, su historia se ha convertido en un referente romántico dentro de la música latina. En abril de 2022 nació su primera hija, a quien llamaron Índigo, y dos años más tarde, en agosto de 2024, dieron la bienvenida a su segunda bebé, Amaranto, confirmando que su amor ahora se multiplica en familia.

