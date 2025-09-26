Osmel Sousa está de cumpleaños: "el zar" que no se rinde

Suscríbete a nuestros canales

El experto en belleza y expresidente de la Organización Miss Venezuela (OMV), Osmel Sousa, conocido mundialmente como el "zar de la belleza", es una figura indispensable en los concursos internacionales.

A sus 79 años, nacido el 26 de septiembre de 1946, el icónico empresario mueve los hilos en el showbiz, y demuestra que, a pesar de su retiro de la OMV en 2018, su instinto para crear reinas de belleza está más vivo que nunca.

¿Quién es Osmel Sousa y por qué es una leyenda?

Osmel Ricardo Sousa Mansilla forjó su leyenda durante casi 40 años como presidente de la Organización Miss Venezuela. Su gestión es un récord imbatible: bajo su tutela, Venezuela se consolidó como una "fábrica de reinas", con siete coronas de Miss Universo y múltiples títulos en los certámenes grand slam: 4 Miss Mundo y 4 Miss Internacional. Su método, a menudo tildado de controvertido y exigente, se enfoca en la transformación total de las candidatas, que va desde la cirugía estética hasta la oratoria.

Los nuevos terrenos de “El zar”

Tras su mediática salida de la franquicia venezolana, “el zar” no se quedó de brazos cruzados. En una movida que sacudió la farándula de certámenes, Osmel Sousa asumió la presidencia de "El Concurso" y, en 2024, el rol de asesor a la presidencia de Miss Universo.

Más polémica

Su llegada a México, no estuvo exenta de la marca de la controversia. Fiel a su estilo implacable, Sousa recientemente protagonizó un escándalo al destituir a Cynthia de la Vega como directora de Miss Universo México. Este movimiento, justificado por supuestos incumplimientos de contrato y baja de rendimiento, reavivó el debate sobre su mano dura y su visión empresarial dentro de los concursos de belleza.

De la televisión a las redes

Más allá de las pasarelas, el también influencer ha sabido capitalizar su fama. Su participación en el reality show "La Casa de los Famosos" de Telemundo, en 2023, le dio una nueva plataforma mediática, y expuso su personalidad única a un público más amplio.

Sousa, leyenda viva de los certámenes, demuestra que su reinado continúa, ahora desde una trinchera más amplia y mediática, siempre listo para coronar, o destronar, a la próxima reina.

